النيابة العامة التركية تحقق في أعمال يشتبه في تهديدها للأمن الاقتصادي

بدأت النيابة العامة في إسطنبول التحقيق مع عدد من الأشخاص للاشتباه في ضلوعهم بأعمال تهدد الأمن الاقتصادي للبلاد

أنطاكيا- سبوتنيك وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الاثنين 13 أغسطس/ آب، أن مجلس أسواق المال تعهد باتخاذ إجراءات لضمان فاعلية وأمان عمل الأسواق، وذلك على خلفية التراجع الكبير في قيمة العملة الوطنية.

© Sputnik . فلاديمير ترفيليف اليورو يتراجع أمام الدولار على خلفية التوتر حول تركيا

وأفادت الوكالة التركية بأن "النيابة العامة في إسطنبول بدأت تحقيقا بحق الأشخاص اللذين يقومون بنشاطات تهدد الأمن الاقتصادي في وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية ومواقع التواصل الاجتماعي".

فيما تعهد مجلس أسواق المال في بيان له "باتخاذ التدابير اللازمة من أجل عمل أسواق المال بشكل فعال وشفاف وآمن".

وهبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد، يوم الجمعة الماضية، حيث نزلت بنحو 18% في أكبر خسارة يومية لها منذ 2001.

وخسرت الليرة نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى المخاوف من تأثير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

وجدد أردوغان دعوته للأتراك لبيع الدولار وشراء اليورو من أجل دعم العملة التركية، بينما طلب من أرباب الأعمال عدم تخزين الدولارات، مضيفا: "أتوجه إلى أرباب صناعاتنا على وجه التحديد بألا تهرعوا إلى البنوك لشراء الدولارات".

وتابع: "لا تتخذوا موقفا بأن تقولوا نحن مفلسون يجب أن نؤمن أنفسنا من الخطأ أن تفعلوا ذلك".