جاويش أوغلو: لا يمكن لأمريكا إخضاع عبر التهديد

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تعتبر إحدى أنسب الدول في العالم للاستثمار، رغم حملات التضليل التي تستهدفها.

وذكر الوزير التركي، مؤتمر صحفي للسفراء الأتراك، إن بلاده تتخذ خطوات فاعلة لتحقيق طفرة اقتصادية، لافتا إلى أن تركيا ستكون من أقوى دول العالم اقتصاديا.

#عاجل| جاويش أوغلو: #تركيا إحدى أنسب الدول للاستثمار في العالم رغم حملات التضليل التي تستهدفها — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 13, 2018

​وأضاف، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية "نسعى لخلق فرص عمل جديدة لمواطنينا وحل الأزمات"، لافتا إلى أن بلاده "ستكون صوت المظلومين حول العالم".

وعن توتر العلاقات الأمريكية التركية في الفترة الأخيرة، قال جاويش أوغلو إن "واشنطن أصبحت غير بناءة في تعاملها مع أنقرة".

وتابع "أمريكا تعيش اضطرابات داخلية خارجية. ويمكننا حل الخلافات عبر الدبلوماسية وليس التهديد"، مؤكدا أنه "لا يمكن لأمريكا إخضاع تركيا عبر التهديد".

#مباشر | وزير الخارجية التركي: لا يمكن لأمريكا إخضاع تركيا عبر التهديدات https://t.co/na1Kl2GLAO — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 13, 2018

​ولفت الوزير إلى أن "السياسية الخارجية التركية حققت نجاحات فاعلة، وكانت داعمة للقضايا الإنسانية".