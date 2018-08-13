جيم كيري ساخرا من ترامب: هل انخفضت شعبيتك إلى أدنى مستوى؟ استدعي القوات الفضائية

ونشر كيري ساخر من ترامب تغريدة على مدونته في موقع "تويتر" قائلا: "هل انخفضت شعبيتك إلى أدنى مستوى؟ استدعي قوى الفضاء! إلى الأمام إلى ما بعد الغباء!

Has your Presidency jumped the shark? Better call SPACE FORCE! To stupidity and beyond!!! https://t.co/NrLGWEFBsI pic.twitter.com/BZqxmJKjv9 — Jim Carrey (@JimCarrey) August 10, 2018

وأعلن ترامب في وقت سابق، عن إمكانية ظهور نوع جديد من القوات لدى بلاده — قوات فضائية، مؤكداً أن "الاستراتيجية الفضائية الوطنية الجديدة تقر، بإمكانية وجود عمليات عسكرية في الفضاء الخارجي، كما في الأرض وفي السماء وفي الماء".