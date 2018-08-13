التلفزيون الرسمي: خامنئي يحظر على إيران إجراء أي محادثات مباشرة مع أمريكا

قال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، إن "أمريكا اليوم تقترح إجراء مفاوضات من جديد، وهذه ليست قضية جديدة لكن حاليا تغيرت المعادلة ولن نجري مفاوضات من جديد".

وذكر التلفزيون الإيراني، أن "الزعيم الأعلى علي خامنئي حظر إجراء أي محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، رافضا بذلك عرضا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي لإجراء محادثات مع طهران دون شروط مسبقة". وقال "أحظر عقد أي محادثات مع أمريكا… أمريكا لن تفي أبدا بتعهداتها في المحادثات… إنها لا تقدم سوى كلمات جوفاء"، وذلك وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

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وتابع بالقول " إن الولايات المتحدة الأمريكية يتبعون قاعدة معينة في المفاوضات وهي كون أمريكا تعتمد على القوة والمال فإنهم ينظرون الى المفاوضات كصفقات تجارية".

وأوضح "الأمريكان عندما يريدون أن يتفاوضوا مع أحد فإنهم يحددون أهدافهم الرئيسية ولن يتراجعوا قيد أنملة عن هذه الأهداف والغايات". وقال: "يطالب الأمريكان من الطرف المفاوض لهم امتيازات محددة ولو امتنع هذا الطرف عن إعطائهم هذه الإمتيازات فإنهم يختلقون ضجة كبيرة إلى أن يتراجع هذا الطرف ويقدم لهم تنازلات".

وأكد خامنئي: أن "الامريكان لا يعطوا امتيازات للطرف المقابل مقابل ما يحصلوا عليه من، ويعطون فقد مجرد وعود جوفاء لكي يرضوا الطرف المفاوض لهم ويقنعونه في تقديم التنازلات"، مشيرا إلى مواقف الساسة الأمريكية الأخيرة تجاه ايران وقال" يطرح الأمريكيون في الأيام الأخيرة قضية غير قضية العقوبات وهي موضوع المفاوضات أو الحرب وهم بذلك يطروحون شبح الحرب ليخيفوا الجبناء".

وختم كلامه: "يجب أن أقول كلمتين في هذا الخصوص: لا حرب تقع ولا نجري مفاوضات، هذا ملخص الحديث الذي يجب أن يعلمه أبناء الشعب الإيراني".



