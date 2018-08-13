وزير الخارجية التركي يتحدث عن العلاقات مع إيران ودول الخليج

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، إن بلاده تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع إيران، كما تنوي تعزيزها مع دول الخليج.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال أوغلو، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر العاشر للسفراء الأتراك في أنقرة اليوم الاثنين، "نولي أهمية كبيرة لعلاقاتنا مع إيران"، مضيفا "سنعمل على تعزيز علاقاتنا مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي".

© Sputnik . Sergei Guneev بيسكوف: روسيا تسعى للتجارة مع تركيا بالعملات الوطنية

ورفضت تركيا الإلتزام بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران على خلفية برنامج طهران النووي، معتبرة القرار الأمريكي الأحادي إجراء غير شرعي.

وقال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، في تصريحات أدلى بها مؤخرا، أن بلاده ستستمر في استيراد الغاز الطبيعي من إيران وفق الاتفاقات المبرمة بين البلدين، مؤكدا أن التجارة القائمة بين أنقرة وطهران مشروعة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت مؤخرا عزمها فرض عقوبات على أنقرة، وأيضا على وزير العدل التركي عبد الحميد جول، ووزير الداخلية سليمان صويلو بشأن مزاعم تورطهم في احتجاز القس الأميركي آندرو برونسون.

وشهد سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار تدهورا كبيرا في الأيام الأخيرة مع إعلان واشنطن بدء العقوبات، وهو ما اعتبره الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بمثابة حرب اقتصادية لن تنجح.