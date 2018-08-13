محلل سياسي: الخلاف الأمريكي التركي يعني دعم واشنطن للأكراد و"غولن"

قال المحلل السياسي، نضال سعيد السبع، إن من يعتقد أن الأزمة التركية الأمريكية سببها الحقيقي هو اعتقال القس الأمريكي أندرو برونسون، فهو واهم.

وأضاف السبع، في تصريحات لـ"سبوتنيك" اليوم الاثنين 13 أغسطس/ آب، أن الولايات المتحدة تحمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولية إفشال المشروع الأمريكي في الشمال السوري، من خلال تدخله العسكري عبر عملية "غصن الزيتون"، بالتعاون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهذه هنا هي جريمة أردوغان في نظر أمريكا.

وأوضح المحلل السياسي، المتخصص في الشأن السوري، أن تسليم الولايات المتحدة 150 شاحنة محملة بالسلاح من النوع الثقيل لقوات سوريا الديمقراطية، هو بمثابة تفخيخ للشمال السوري، حيث أنه من الواضح أن الإدارة الأمريكية الحالية قد اتخذت قرارا بتفجير الحدود التركية السورية، وإلهاء الرئيس أردوغان أمنيا وعسكريا.

ولفت السبع إلى أن أزمة تركيا مع الإدارة الأمريكية، تعني دعما أمريكيا لفتح الله غولن في الداخل التركي، والأكراد في شمال سوريا، كما أن هذه الأزمة سوف تدفع الرئيس رجب طيب أردوغان إلى التحالف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإيران بشكل أكبر، وهو ما يعني بدوره تعاونا عسكريا، وتنسيقا أمنيا مع دمشق بشكل غير مباشر في الوقت الحالي.

وشدد المحلل السياسي على أن الجيش السوري الحر، الذي تم تأسيسه وتمويله من قبل الغرب والولايات المتحدة، كان بمثابة ذكر النحل للفصائل السورية المتطرفة، ولكن عندما انتهى دوره لم نعد نسمع به، على الرغم من أنه كان جسر عبور جبهة النصرة وتنظيم "داعش" الإرهابي، وتنظيم القاعدة إلى داخل سوريا، ومن لم يدرك ذلك فعليه مراجعة نشأة هذا الإطار ثم تلاشيه.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أنقرة اليوم الاثنين حيث سيجري محادثات مع نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو، في 14 أغسطس. وسيشارك لآفروف في اجتماع سفراء وممثلي تركيا الدائمين لدى المنظمات الدولية، وسيناقش مع نظيره التركي، التعاون في سوريا وتنمية الروابط الاقتصادية، الأمر الذي يتسم بأهمية خاصة في ظل الحرب التجارية المشتعلة بين واشنطن وأنقرة.

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، سيزور أنقرة يومي 13-14 أغسطس، ويلتقي مع نظيره التركي. وقالت زاخاروفا للصحفيين: "سيزور سيرغي لافروف أنقرة يومي 13-14 أغسطس، بدعوة من نظيره التركي ويشارك في اجتماع سفراء وممثلي تركيا الدائمين لدى المنظمات الدولية".