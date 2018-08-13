أوغلو يدعو العراق للتعاون في مكافحة حزب العمال الكردستاني

أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، عن أمل بلاده في تعاون عراقي فاعل لمكافحة حزب العمال الكردستاني.

أنطاكيا- سبوتنيك. وقال جاويش أوغلو، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر العاشر للسفراء الأتراك في أنقرة اليوم الاثنين:" تضامنا مع إخواننا العراقيين في كفاحهم ضد تنظيم "داعش" ، حيث قامت الحكومة المركزية العراقية بالقضاء على التنظيم بشكل كبير وجاء الآن دور الكفاح ضد حزب العمال الكردستاني".

© Sputnik . Fuad Safarov وزير الخارجية التركي يتحدث عن العلاقات مع إيران ودول الخليج

وأردف: "ننتظر من الحكومة المركزية العراقية تعاونا فعالا مع تركيا يركز على النتيجة".

وأضاف جاويش أوغلو: "تملك تركيا حق الدفاع المشروع وفقا للقانون الدولي وسنواصل اتخاذ كل الخطوات اللازمة لإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب أينما كانوا".

واستطرد قائلا: "أبدينا موقفا حازما ومبدئيا حيال الاستفتاء غير الشرعي على استقلال إقليم كردستان العراق الذي جرى العام الماضي، ونرى اليوم أننا البلد الوحيد الذي تصرف بشكل صادق حيال إدارة الإقليم الكردي حيث تقول لنا إدارة الإقليم أن الدول التي كانت تعارض الاستفتاء أمام الرأي العام كانت تشجعهم على إجرائه".

ويواصل الجيش التركي عمليات عسكرية في شمال العراق، وتشن مقاتلاته بشكل مستمر غارات على مواقع حزب العمال الكردستاني "الذي تضعه أنقرة على قائمتها للمنظمات الإرهابية" في مناطق أفاشين — باسيان والزاب وهاكورك ودمرت أهدافاً تابعة له. بحسب هيئة الاركان التركية.

وتقول السلطات التركية إن الهدف من تنفيذ العمليات العسكرية في شمال العراق "هو القضاء على مسلحي حزب العمال الكردستاني ومنع الهجمات التي يشنها على تركيا انطلاقا من الأراضي العراقية".