أردوغان يتحدث عن "إرهاب اقتصادي" على مواقع التواصل ويتوعد بالعقاب

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن هناك أشخاص يمارسون الإرهاب الاقتصادي على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أن "أجهزتنا المعنية تتخذ الإجراءات اللازمة ضدهم.. وسنقوم بمعاقبتهم".