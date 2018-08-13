أردوغان يشير إلى تقدم كبير في العلاقات التركية مع روسيا

© Sputnik . Sergei Guneev بيسكوف: روسيا تسعى للتجارة مع تركيا بالعملات الوطنية

أنطاكيا — سبوتنيك . قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ، اليوم الاثنين، إن العلاقات بين بلاده وروسيا شهدت تقدما كبيرا.

وقال أردوغان، خلال خطاب بمؤتمر السفراء في أنقرة، "أحرزنا تقدما كبيراً في علاقاتنا مع روسيا وفق مصالح بلادنا".

وفي سياق متصل، أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا تسعى لاستخدام العملات الوطنية في تسوية الحسابات التجارية مع تركيا، إلا أن الأمر يحتاج لدراسة دقيقة.

وقال بيسكوف للصحفيين: "موضوع استخدام العملات الوطنية في المعاملات التجارية المتبادلة — هو الموضوع الذي يطرحه الجانب الروسي بشكل ثابت ومنذ زمن بعيد، بقدر ما، وعلى مختلف المستويات، بما في ذلك وعلى أعلى المستويات، حيث تحدث الرئيس بوتين مرارا ليس فقط عن مثل هذه الإمكانية، بل وأكثر من ذلك، عن المنفعة من وراء ذلك. وبطبيعة الحال كل هذا يحتاج لدراسة دقيقة، ولحسابات دقيقة، ولكن هذا هو الشيء الذي نسعى إليه في التجارة الثنائية والعلاقات الاقتصادية، وهو الموضوع الذي تحدثنا حوله مرارا في إطار المحادثات بين البلدين."