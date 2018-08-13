خامنئي يستبعد أي مواجهة عسكرية مع أمريكا

قال التلفزيون الإيراني الرسمي، إن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، استبعد أي مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة.

وقال خامنئي في كلمة بثها التلفزيون، اليوم الاثنين: "في الفترة الأخيرة كان المسؤولون الأمريكيون يتحدثون بشكل فج عن إيران.. يتحدثون عن حرب وعن مفاوضات.. يبالغون في احتمال نشوب حرب مع إيران. لن تكون هناك حرب.. لم نبدأ حروبا قط وهم لن يواجهوا إيران عسكريا".

ذكر التلفزيون الإيراني إن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي حظر إجراء أي محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة رافضا بذلك عرضا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي لإجراء محادثات مع طهران دون شروط مسبقة.

© AFP 2018 / KHAMENEI.IR التلفزيون الرسمي: خامنئي يحظر على إيران إجراء أي محادثات مباشرة مع أمريكا

ونقل التلفزيون عن خامنئي قوله "أحظر عقد أي محادثات مع أمريكا.. أمريكا لن تفي أبدا بتعهداتها في المحادثات.. إنها لا تقدم سوى كلمات جوفاء".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في مايو/ أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق، الذي يفرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران.

وبدأت، يوم الثلاثاء الماضي، المرحلة الأولى من العقوبات، وتنص على حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.

وكذلك حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.

بالإضافة إلى حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.