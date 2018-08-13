أوزبكستان تنفي افتتاح ممثلية رسمية لحركة طالبان في طشقند

نفت وزارة خارجية أوزبكستان، اليوم الاثنين 13 أغسطس/آب، افتتاح ممثلية رسمية لحركة طالبان في طشقند.

طشقند — سبوتنيك. وأكد ممثل الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "هذه المسألة ليست محل مناقشة، لا يتم افتتاح أي مكتب".

© Sputnik . J. Kargyar مقتل 12 جنديا أفغانيا في هجوم لمسلحي طالبان

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أشارت إلى أن وفد من طالبان سافر إلى أوزبكستان للقاء مسؤولين من أوزبكستان لبحث مفاوضات السلام مع الحكومة الأفغانية.

وكانت السلطات الأفغانية، قد اعلنت اليوم الاثنين، مقتل 12 جنديا بقوات حرس الحدود وإصابة 4 آخرين بهجوم عنيف شنه مسلحي طالبان على معبر "آي خانم" الحدودي مع طاجيكستان الليلة الماضية، وهذه هي المرة الرابعة التي يتعرض فيها نفس النقطة لهجمات المتمردين.

في سياق آخر، قال نواب وسكان إن مقاتلي حركة طالبان هاجموا مقر الشرطة ومباني حكومية أخرى في غزنة بوسط أفغانستان، أمس الأحد، وباتوا يهددون بالسيطرة على المدينة بعد نشر الألغام بكثافة في الطريق السريع الرئيسي.