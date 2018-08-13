باحث: إيران لديها قدرات لملء الفراغات في الشرق الأوسط

قال الدكتور محمد نور الدين، الخبير في الشؤون الإيرانية، إن طهران تعزز قوتها من خلال التمدد في مناطق الفراغ الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، وهي أكثر دولة لديها قدرات واقعية على ملء هذه المناطق.

وأضاف نور الدين، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن إيران لديها خطة في الشرق الأوسط، لتتمدد في مناطق الفراغ الاستراتيجي العربي، خاصة أنها مدعومة من قوى كبرى مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية، وهو دعم ربما يتمدد ويكبر بدوره.

© REUTERS / إيران توقف استيراد عشرات الأجهزة النفطية

وأوضح نور الدين، أن ما تقوم به إيران حاليا، من أدوار داخل دول عربية تعاني نزاعات وصراعات، يحسب لها على المستويات السياسية والعسكرية، خاصة أن الدول العربية تتصدرها دول، أثبت البعض أنها تدعم التنظيمات الإرهابية داخل سوريا واليمن والعراق، وأصبح الوجود الإيراني كبديل، له صبغة شعبية.

ولفت الخبير في الشؤون الإيرانية، إلى أن طهران بعد تداخلها واشتباكها مع الأزمات العربية، كان من الطبيعي أن يظهر أعداء طبيعيين لها في المنطقة، وهؤلاء الأعداء هم من يعتبرون أنفسهم لاعبين قدامى، مثل المملكة العربية السعودية، التي تقاوم إيران في سوريا ولبنان واليمن.

وأردف:

الواقع على الأرض يقول إن كل من وضع نفسه في مواجهة مع التمدد الإيراني في منطقة الشرق الأوسط وفي مناطق أخرى من العالم يخسر، فالمملكة العربية السعودية اهتز اقتصادها بقوة بسبب حربها في اليمن، ضد أنصار الله (الحوثيين) المدعومين من إيران، وكذلك اضطرت لوقف دعمها لبعض التنظيمات المسلحة في سوريا، ممن اعتبرتهم في السابق معارضة معتدلة.

وأشار نور الدين إلى أنه على الرغم من الاحتجاجات الواسعة التي ضربت إيران مؤخرا، والتي كانت ورائها في البداية دوافع اقتصادية، تحولت مع الوقت إلى دوافع سياسية، إلا أن الأرقام تؤكد أن إيران تشهد معدلات نمو اقتصادي عالية جدا، ويمكن تصنيفها باعتبارها واحدة من أعلى معدلات النمو في الشرق الأوسط.

وأكد الخبير في الشؤون الإيرانية، على أن إيران تأتي بعد السعودية والإمارات مباشرة في الدول التي فيها احتياطي نقدي كبير في الشرق الأوسط، وبالتالي فإن قدراتها الاقتصادية قوية، كما أنها تقوم بتصنيع كل أنواع التسليح التي تستخدمها، وهو ما جعلها هدفا مباشرا معاديا لأكبر صانع وتاجر أسلحة في العالم، هو الولايات المتحدة الأمريكية.