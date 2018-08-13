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    المظاهرات خلال العمليات الإحتجاجية فى يريفان عاصمة أرمينيا

    إطلاق سراح الرئيس الأرمني السابق

    © AFP 2018 / Karen Minasyan
    العالم
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    صرح محامي الرئيس الأرمني السابق روبرت كوتشاريان، اليوم الإثنين، بأن محكمة الاستئناف أيدت طلبه وقضت بالإفراج عن الرئيس السابق.

    يريفان — سبوتنيك. وقال المحامي في إحاطة إعلامية: "أيدت المحكمة طلب دفاع كوتشاريان وقضت بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية، وهو الآن يتمتع بالحصانة". ووفقا له فقد تم إطلاق سراح كوتشاريان وأنه غادر قاعة المحكمة.

    نيكول باشينيان
    © REUTERS / GLEB GARANICH
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    كما أعلن مدير مكتب الرئيس السابق إطلاق سراح كوتشاريان، حيث قال فيكتور سوغومونيان لوكالة "سبوتنيك": "نعم، قضت المحكمة بعدم قانونية اعتقال الرئيس الأرمني السابق روبرت كوتشاريان".

    يذكر أنه في 26 تموز/ يوليو، وجهت هيئة التحقيقات الخاصة اتهاما لكوتشاريان، بالإطاحة بالنظام الدستوري من خلال قضية جنائية بشأن فض تظاهرات 1 آذار/ مارس 2008.

    وبعد ذلك بيوم تم اعتقاله لمدة شهرين. ويعتبر كوتشاريان الاتهامات بالاضطهاد السياسي ملفقة. ووفقا للرئيس السابق، وربما كان السبب وراء هذه الاتهامات هو الرغبة بتحييد مشاركته في العمليات السياسية عشية الانتخابات البرلمانية المبكرة. وطعن دفاع كوتشاريان على حكم الاعتقال أمام محكمة الاستئناف.

    وفي وقت سابق، رفض مكتب المدعي العام في أرمينيا طلب أكثر من 40 نائبا بالإفراج عن الرئيس السابق. وكجزء من القضية، تم توجيه الاتهامات أيضاً إلى وزير الدفاع الأرمني السابق، ميكائيل هاروتيونيان ورئيس مكتب معاهدة الأمن الجماعي في أرمينيا، يوري خاتشاتوروف، الذي خدم في القوات المسلحة الأرمنية في عام 2008، وأطلق سراحه بكفالة.

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    احتجاجات أرمينيا, نيكول باشينيان, أرمينيا
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