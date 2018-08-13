ترامب ينكر علاقته بمؤلفة كتاب "المعتوه" ويصفها بـ"الحمقاء الخبيثة"

رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على مزاعم المساعدة السابقة في البيت الأبيض، أوماروسا مانيغولت نيومان، مؤلفة كتاب "المعتوه" الذي تستعد لطرحه الثلاثاء المقبل.

ووصف ترامب أوماروسا، في تغريدة له على "تويتر"، بأنها "حمقاء" و"خبيئة"، وأنه نادرا ما شاهدها خلال عملها في البيت الأبيض، عكسما تزعم، وتم طرحها من برنامج المسابقات "ذا أبرينتس"، الذي كان مقدما له.

وغرد كتوضيح منه: "طردت الحمقاء أوماروسا 3 مرات من برنامج "ذا أبرينتس"، كما أنه تم طردها من البيت الأبيض للمرة الأخيرة".

وتابع: "لن تنجح أوماروسا في حياتها أبدا، وتوسلت إلي لكي ألحقها بوظيفة، والدموع في عينيها، فوافقت، ولكن كان العاملون في البيت الأبيض يكرهونها، إذ كانت شريرة، ولا تتسم بالذكاء، كنت نادرا ما أراها".

Wacky Omarosa, who got fired 3 times on the Apprentice, now got fired for the last time. She never made it, never will. She begged me for a job, tears in her eyes, I said Ok. People in the White House hated her. She was vicious, but not smart. I would rarely see her but heard…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2018

وبدأت أوماروسا مؤخرا في الترويج لكتابها الجديد "Unhinged"، أو "المعتوه" في سرد مقتطفات من الكتاب، التي تكشف عن جوانب مثيرة للجدل عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

© REUTERS / Joshua Roberts ترامب عن مؤلفة كتاب "المعتوه" المسيء له: إنها وضيعة

وكانت أوماروسا، قد بثت تسجيلات عن مقابلتها كبير موظفي البيت الأبيض، جون كيلي في "قاعة الأزمات" في البيت الأبيض، منتهكة بذلك القواعد الأمنية، وأحاديثها مع دونالد ترامب.

ونقلت "فرانس برس" عن التسجيل الذي أجري بحسب المستشارة السابقة عام 2017، يسمع صوت يعتقد أنه صوت كيلي يشير إلى "مشكلات بالغة تتعلق بالنزاهة" قادت إلى تسريحها.

وروت مانيغولت نيومان، في مقابلة أجرتها معها شبكة "إن بي سي" التي بثت التسجيل: "اقتادوني إلى قاعة الأزمات، أوصدت الأبواب، وقالوا لي إنه لا يمكنني الخروج، ثم بدأوا بتهديدي وتخويفي وترهيبي".

وتتهم أوماروسا مانيغولت نيومان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كتابها "المعتوه"، بأنه عنصري، وأنها شاهدته في إحدى المرات داخل البيت الأبيض وهو يتناول ورق.