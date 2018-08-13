إقرار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في ليتوانيا

فيلنيوس — سبوتنيك. جاء في بيان للمكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الليتوانية، "أقر مجلس وزراء ليتوانيا الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التي أعدتها وزارة الدفاع، والتي تهدف إلى تحديد أهم الاتجاهات في سياسة الأمن السيبراني في القطاعين العام والخاص، وحركة أحكام توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن أمن الشبكات وأنظمة المعلومات في غضون خمس سنوات".
وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية نتيجة للهجمات السيبرانية المتزايدة الموجهة ضد القطاع العام وقطاع الطاقة والمطارات والخدمات الإعلامية والمواقع الهامة للأمن القومي، وكذلك بسبب النقص في المتخصصين في الأمن السيبراني.
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