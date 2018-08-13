إقرار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في ليتوانيا

أقرت حكومة ليتوانيا، اليوم الاثنين، الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي أعدتها وزارة الدفاع.

فيلنيوس — سبوتنيك. جاء في بيان للمكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الليتوانية، "أقر مجلس وزراء ليتوانيا الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التي أعدتها وزارة الدفاع، والتي تهدف إلى تحديد أهم الاتجاهات في سياسة الأمن السيبراني في القطاعين العام والخاص، وحركة أحكام توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن أمن الشبكات وأنظمة المعلومات في غضون خمس سنوات".

© AFP 2018 / Ilmars Znotins نشر قوة عسكرية من كتيبة "الناتو" في ليتوانيا بمعسكر إقامة جديد

وأضاف البيان، أن "الأهداف الخمسة الرئيسية للاستراتيجية هي: تعزيز الأمن السيبراني والدفاع عن الدولة، وتوفير تدابير وقائية ضد الجرائم في الفضاء السيبراني، وتطوير ثقافة الأمن السيبراني، وتعزيز التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، وأيضا تعزيز التعاون الدولي في قطاع الأمن السيبراني".

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية نتيجة للهجمات السيبرانية المتزايدة الموجهة ضد القطاع العام وقطاع الطاقة والمطارات والخدمات الإعلامية والمواقع الهامة للأمن القومي، وكذلك بسبب النقص في المتخصصين في الأمن السيبراني.