سر الزيارة غير المعلنة التي أطاحت بوزير أوروبي

تقدم وزير في النرويج، اليوم الاثنين، باستقالته من منصبه، بعد أن طالته انتقادات حادة، بسبب الرحلات الخاصة التي قام بها مؤخرا.

استقال وزير الثروة السمكية النرويجي، بير ساندبرغ، من منصبه، لعدم إبلاغه الحكومة برحلاته الخاصة إلى إيران والصين، وافقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

ولم يقدم ساندبيرغ (58 عاما) أية أسباب لعدم إخبار رؤسائه عن الرحلات مسبقا، إذ أمضى عطلة صيفية في يوليو/ تموز في إيران مع صديقته إيرانية المولد، كما ذهب إلى الصين في أشهر مايو/ أيار.

وشارك ساندبرغ على صفحته الرسمية على "فيسبوك" عدة صور من زيارته إلى إيران.

ويذكر أنه يتعين على وزراء الحكومة في النرويج، الإفصاح عن وجهاتهم قبل الذهاب إلى بلد آخر في رحلات خاصة.

وبعد أن عاد، بير ساندبرغ، من إيران، سلم هاتف عمله إلى دائرة الاستخبارات الداخلية النرويجية للتأكد من عدم اختراقه.

وتم تعيين، هارلد توم نيسفيك، وزيرا جديدا للثروة السمكية، خلفا لبير ساندبرغ.