إيران تكشف عن طائرة دون طيار ذات مدى خارق

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الإثنين، عن صناعات عسكرية جديدة محلية الصنع، حبسما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، أزاح قائد القوة البرية الإيرانية العميد كيومرث حيدري، الستار عن صناعات عسكرية جديدة أنجزتها هذه القوة.

© AP Photo / Iranian Defense Ministry إزاحة الستار عن صاروخ إيراني ذكي له "قدرات خاصة"

وخلال زيارته التفقدية لمعرض منجزات مهرجان "الشهيد نامجو" للأفكار الإبداعية، صباح اليوم، أزاح العميد حيدري عن عدد من المنجزات الجديدة لهذه القوة من ضمنها طائرة من دون طيار "كوادكوبتر"، بمدى تحليق 100 كم وقادرة على حمل شحنة.

وبإمكان هذه الطائرة المسيرة مواصلة التحليق لمدة 4 ساعات، وحمل وزن التحليق لها يبلغ 20 كغم.

وتابعت الوكالة، أن مجموعة "ولي عصر" لتصنيع الطائرات من دون طيار قامت بصنع طائرة الـ"كوادكوبتر" هذه.

وأضافت الوكالة، أنه أزيح الستار في هذه المراسم عن منظومة السيطرة من قبل القيادة مع إمكانية الاتصال بالصورة والصوت والمعلومة بين الوحدات بصورة مشفرة.

و كشفت إيران، اليوم الاثنين 13 أغسطس/ آب، عن صاروخ جديد بالغ الدقة، قالت إن له قدرات خاصة تمكنه من تحديد وإصابة الهدف المطلوب في البر والبحر.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أنه برعاية وزير الدفاع، العميد أمير حاتمي، أزيح الستار اليوم عن صاروخ "فاتح مبين" الذكي بالغ الدقة ومحلي الصنع مائة بالمائة.

وأوضحت الوكالة أن الصاروخ "فاتح مبين" يعد جيلا جديدا من الصواريخ الأرضية والبحرية بالغة الدقة برأس باحث متطور وذكي.

وأضافت "الصاروخ مصنع من قبل العلماء الإيرانيين في منظمة الصناعات الجوفضائية التابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، وتمت عملية اختباره بنجاح ودخل مرحلة الإنتاج".