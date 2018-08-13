بعثة صندوق النقد الدولي تحدد موعدا لزيارة أوكرانيا

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، أن بعثة الصندوق ستزور كييف في الفترة من 6 إلى 19 أيلول/ سبتمبر وستناقش تقديم المساعدات المالية للبلاد.

موسكو — سبوتنيك. قال رئيس مكتب صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، جوست ليونغمان: "بناء على طلب السلطات الأوكرانية، ستقوم بعثة صندوق النقد الدولي بزيارة إلى كييف في الفترة من 6 إلى 19 أيلول/ سبتمبر 2018، لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية والسياسات الاقتصادية".

وسيبحث الطرفان أيضًا خطوات أخرى، بما في ذلك المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والنمو الاقتصادي المستدام في أوكرانيا.

© REUTERS / Umit Bektas صندوق النقد: تركيا لم تطلب مساعدة مالية

وينص برنامج مساعدة صندوق النقد الدولي لمدة أربع سنوات باستخدام آلية التمويل الموسعة، على تخصيص 17.5 مليار دولار لأوكرانيا.

وتم تحويل الدفعة الأولى بمبلغ 5 مليارات دولار في آذار/ مارس 2015، وفي آب/ أغسطس من نفس العام تم تحويل الدفعة الثانية بمبلغ 1.7 مليار دولار. وفي عامي 2016 و 2017 ، تلقت أوكرانيا شريحتين بمبلغ مليار دولار واحد لكل منهما.

وكانت السلطات الأوكرانية تعول على استلام الشريحة الخامسة قبل نهاية عام 2017، إلا أنه لم يتم تخصيصها حتى الآن، وتتوقع كييف الحصول عليها هذا العام، وقد أعلنت السلطات تواريخ مختلف لاستلامها.

أحد المتطلبات الرئيسية لصندوق النقد الدولي في الوقت الحالي هو إنشاء محكمة لمكافحة الفساد في أوكرانيا وزيادة أسعار الغاز.

وقال رئيس الوزراء فلاديمير جرويسمان في منتصف تموز/ يوليو الماضي، أن حكومة أوكرانيا تواصل المفاوضات مع الصندوق على سعر الغاز للسكان وتعول على التوصل إلى حل وسط.