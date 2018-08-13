بعثة صندوق النقد الدولي تحدد موعدا لزيارة أوكرانيا

موسكو — سبوتنيك. قال رئيس مكتب صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، جوست ليونغمان: "بناء على طلب السلطات الأوكرانية، ستقوم بعثة صندوق النقد الدولي بزيارة إلى كييف في الفترة من 6 إلى 19 أيلول/ سبتمبر 2018، لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية والسياسات الاقتصادية".
وسيبحث الطرفان أيضًا خطوات أخرى، بما في ذلك المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والنمو الاقتصادي المستدام في أوكرانيا.
وتم تحويل الدفعة الأولى بمبلغ 5 مليارات دولار في آذار/ مارس 2015، وفي آب/ أغسطس من نفس العام تم تحويل الدفعة الثانية بمبلغ 1.7 مليار دولار. وفي عامي 2016 و 2017 ، تلقت أوكرانيا شريحتين بمبلغ مليار دولار واحد لكل منهما.
وكانت السلطات الأوكرانية تعول على استلام الشريحة الخامسة قبل نهاية عام 2017، إلا أنه لم يتم تخصيصها حتى الآن، وتتوقع كييف الحصول عليها هذا العام، وقد أعلنت السلطات تواريخ مختلف لاستلامها.
أحد المتطلبات الرئيسية لصندوق النقد الدولي في الوقت الحالي هو إنشاء محكمة لمكافحة الفساد في أوكرانيا وزيادة أسعار الغاز.
وقال رئيس الوزراء فلاديمير جرويسمان في منتصف تموز/ يوليو الماضي، أن حكومة أوكرانيا تواصل المفاوضات مع الصندوق على سعر الغاز للسكان وتعول على التوصل إلى حل وسط.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)