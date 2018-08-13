إجلاء المرضى إثر حريق في أحد مستشفيات ميانمار

قال رجال إنقاذ إن حريقا شب في مستشفى في يانجون، كبرى مدن ميانمار، مساء اليوم الإثنين، مما أجبر العاملين فيه على إجلاء المرضى على محفات ومقاعد متحركة.

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء إنه لم ترد حتى الآن أية تقارير عن وقوع وفيات أو مصابين جراء الحريق الذي شب في إحدى غرف قسم الأورام في مستشفى يانجون العام. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© REUTERS / Zohra Bensemra حكومة ميانمار تنشىء لجنة للتحقيق في أوضاع الروهينغا

وتصاعد الدخان من مبنى المستشفى الذي يعود للحقبة الاستعمارية وسط المدينة فيما نقلت أطقم الطوارئ المعدات الطبية وتجمع العاملون في المستشفى في ممرات بأنحاء أخرى من المستشفى بعد انقطاع الكهرباء.

وقال موظف الإنقاذ ثيت لين إن نحو 60 مريضا جرى نقلهم من جناح المستشفى الذي شب فيه الحريق على محفات ومقاعد متحركة.

وقال يي هتوت نائب مدير إدارة الإطفاء "إنه (الحريق) في قسم الأورام. بدأ في غرفة شاغرة. لم تصل لي أي معلومات عن وقوع وفيات أو إصابات في البلاغ المبدئي".

وأضاف أن رجال الإطفاء لم يحددوا بعد سبب اندلاع الحريق.