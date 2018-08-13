إجلاء المرضى إثر حريق في أحد مستشفيات ميانمار

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء إنه لم ترد حتى الآن أية تقارير عن وقوع وفيات أو مصابين جراء الحريق الذي شب في إحدى غرف قسم الأورام في مستشفى يانجون العام. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وتصاعد الدخان من مبنى المستشفى الذي يعود للحقبة الاستعمارية وسط المدينة فيما نقلت أطقم الطوارئ المعدات الطبية وتجمع العاملون في المستشفى في ممرات بأنحاء أخرى من المستشفى بعد انقطاع الكهرباء.
وقال موظف الإنقاذ ثيت لين إن نحو 60 مريضا جرى نقلهم من جناح المستشفى الذي شب فيه الحريق على محفات ومقاعد متحركة.
وقال يي هتوت نائب مدير إدارة الإطفاء "إنه (الحريق) في قسم الأورام. بدأ في غرفة شاغرة. لم تصل لي أي معلومات عن وقوع وفيات أو إصابات في البلاغ المبدئي".
وأضاف أن رجال الإطفاء لم يحددوا بعد سبب اندلاع الحريق.
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