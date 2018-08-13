وزير الدفاع الأرميني يزور "قرة باغ"

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أن وزير الدفاع دافيد تونويان، توجه إلى جمهورية "قرة باغ" المعلنة من طرف واحد في زيارة عمل.

يريفان — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الإعلامي للوزارة اليوم الاثنين: "في إطار زيارة عمل، قام وزير الدفاع الأرميني، إلى جانب وزير دفاع ارتساخ (الاسم الأرميني لإقليم قرة باغ) ليفون مناتساكانيان، بزيارة إحدى الوحدات العسكرية المتمركزة في الشمال الشرقي من خط التماس".

© REUTERS / Kevin Lamarque ترامب مستعد للعمل مع رئيس أذربيجان لتسوية الأزمة في قرة باغ

يذكر أن النزاع بين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم "ناغورنو قرة باغ" استمر عامين خلال الفترة من 1992حتى 1994، عندما أعلنت أرمينيا — الإقليم — منطقة حكم ذاتي تابعة لها.

وفقدت أذربيجان السيطرة عليه، ما تسبب بنزاع مسلح بين الدولتين، تم تسويته بواسطة مجموعة مينسك، التي شاركت فيها روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وفرنسا باشتراك أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وألمانيا، وإيطاليا والسويد وفنلندا وتركيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الصراع في "قرة باغ"، بدأ عام 1988، عندما أعلنت منطقة ناغورنو قرة باغ المتمتعة بالحكم الذاتي انسحابها من جمهورية أذربيجان السوفيتية حينها.