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00:00 14 أغسطس/ أب 2018
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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي

    الإدارة الأمريكية تقدم قائمة الأشخاص المرتبطين بالاستخبارات الروسية بغضون 3 أشهر

    © AFP 2018 / JIM WATSON
    العالم
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    أفادت وثيقة ميزانية الدفاع لعام 2019، التي وقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الإدارة الأمريكية ستقدم قائمة الأشخاص المرتبطين بالاستخبارات الروسية بغضون 3 أشهر.

    واشنطن — سبوتنيك. وتلزم الوثيقة الرئيس بتقديم تقرير للكونغرس، يتضمن قائمة الأشخاص المرتبطين بالاستخبارات الروسية وقطاع الدفاع، خلال 90 يوما بعد دخوله حيز التنفيذ، والذين قد تفرض عليهم العقوبات وفقا لقانون "حول مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات" المعتمد في عام 2017.

    رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب
    © AP Photo / Michael Conroy
    محامي ترامب: الرئيس سيقاوم أي استدعاء من المحقق الخاص بشأن "التدخلات الروسية"
    ويبرر هذا الإجراء بضرورة مواجهة "الأعمال الخبيثة لروسيا في الفضاء السيبراني"، وخاصة "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية.

    يذكر أن الكونغرس الأمريكي يجري تحقيقات مستقلة حول ما يوصف بـ"تدخل روسي" بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، التي فاز بها دونالد ترامب نهاية 2016.

    ويجري تحقيق مماثل من قبل المدعي الخاص روبرت مولر.

    وتظهر في وسائل الإعلام الأمريكية تقارير منتظمة تشير إلى مصادر لا يذكر اسمها حول اتصالات أعضاء مقر حملة ترامب مع مسؤولين ورجال أعمال روس.

    ونفت روسيا أكثر من مرة اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة.

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    الكلمات الدلالية:
    ترامب, الإدارة الأمريكية, روسيا, أمريكا, روسيا
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