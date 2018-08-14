مسؤول بالقضاء الإيراني يكشف كيف سيتم محاكمة المتهمين في قضايا اقتصادية

قال مسئول بالقضاء الإيراني، "إنه سيتم نشر الجانب العلني من المحاكمات الأخيرة للمفسدين الاقتصاديين في وسائل الإعلام، لأن ذلك كان غير مسموح لنا سابقا وهذا تغيير جذري"، حسب قوله.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، قال النائب الأول لرئيس السلطة القضائية الإيرانية، محسني أجئي: "بحثنا في اجتماع اليوم موضوع اقتراح المركز الإعلامي للسلطة القضائية، والتعليمات التي أصدرها هذا المركز بشأن كيفية نشر المحاكمات في الإعلام".



© Sputnik . Alexey Drujinin خامنئي يستجيب لمطلب هام من السلطة القضائية في البلاد

وأضاف: "أحد المواضيع التي طرحت في الاجتماع، هو أخذ الأذن من قائد الثورة الإيرانية ، بشأن غض الطرف عن بعض روتينيات المقاضاة، حيث وافق على ذلك".

وبشأن كيفية التغطية الإعلامية للمحاكمات، أوضح أجئي، "أن الأمر يتم بشكلين؛ الأول: أن تقوم المحاكم نفسها بنشر المحاكمات بالقدر العلني منها، لأن ذلك كان غير مسموح لنا، واللآن يتم النشر وهذا تغيير جذري، والثاني: نسعى أن ننشر المعلومات مرحلة بمرحلة ليطلع عليها الشعب بشكل أسرع، سواء صدر حكم أم لم يصدر".