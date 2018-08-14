بكين تحتج على اعتماد ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2019

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانغ، أن الصين تعرب عن استيائها الشديد على خلفية اعتماد الولايات المتحدة ميزانية الدفاع لعام 2019، والتي تحتوي على سياق سلبي بخصوص الصين.

© Sputnik . Egor Eryomov خبير: روسيا قد تصبح مورد الغاز الرئيسي إلى الصين

بكين — سبوتنيك . وجاء في بيان، لو كانغ، الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية: "أعربت الصين مرارا عن موقفها بشأن هذه المسألة وقدمت للجانب الأميركي خطابا خطيا.

وأضاف: "إننا نعرب عن الاستياء الشديد بخصوص، أن الولايات المتحدة، لا تعير اهتماما إلى احتجاج الصين، واعتمدت ووقعت قانون الدفاع للسنة المالية 2019، الذي يحتوي مضمونا سلبيا بخصوص الصين".



ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الإثنين، على ميزانية دفاعية للعام 2019، بمقدار 716 مليار دولار.



ووقعت الوثيقة في قاعدة فورت درام العسكرية بولاية نيويورك، وتزيد بنسبة 3 بالمئة عن الميزانية العسكرية للعام الجاري.



هذا وتم، في وقت سابق، الموافقة على مشروع الميزانية من قبل كل من مجلسي الكونغرس.



وتبدأ السنة المالية 2019، في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2018.