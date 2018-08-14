القوات الأوكرانية توثق حالات إطلاق نار على مواقعها في دونباس

أعلنت القوات العسكرية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، عن قصف أراضيها في دونباس 41 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنه أسفر عن إصابة جنديين بجروح.

© REUTERS / Gleb Garanich القوات الأوكرانية تعلن عن 57 عملية إطلاق نار على مواقعها في دونباس

كييف- سبوتنيك . وجاء في بيان للمكتب الصحفي للعملية العسكرية الأوكرانية في دونباس، نشر على صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي،: إن" وحدات الدفاع الشعبي في دونباس فتحت النيران باتجاه مواقع قواتنا 41 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف البيان:" نتيجة للأعمال القتالية جرح جنديان من القوات المتحدة ".

وبدأت السلطات الأوكرانية في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/ فبراير، من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.