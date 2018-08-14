عناصر من طالبان تقتحم قاعدة عسكرية للقوات الأفغانية

أعلن مسؤولون، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلين من حركة طالبان اجتاحوا أجزاء كبيرة من قاعدة للجيش في شمال أفغانستان فقتلوا عشرة جنود على الأقل وأصابوا 15 كما أسروا عشرات آخرين في القتال خلال اليومين الماضيين.

© AP Photo / Massoud Hossaini احتدام القتال في "غزنة" بوسط أفغانستان مع تقدم طالبان

وقال محمد طاهر رحماني رئيس مجلس الإقليم إن المتشددين استولوا على دبابات وذخيرة في قاعدة تشيناييها العسكرية بمنطقة غورماش في إقليم فارياب في هجوم بدأ يوم الأحد.

وأضاف رحماني "لم نتمكن من دخول القاعدة. أجزاء كبيرة من القاعدة لا تزال تحت سيطرة طالبان"

وذكر رحماني أعداد القتلى والمصابين، لكن مسؤولا محليا أضاف أن طالبان أسرت 40 جنديا، لكن 30 من مسلحيها قتلوا أيضا في المعارك.