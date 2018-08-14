وزير نرويجي يقدم استقالته بسبب إجازته في إيران

قدم وزير الثروة السمكية النرويجي، بير ساندبيرغ، استقالته بسبب انتهاكه قواعد الأمن خلال إجازته في يوليو/تموز من عام 2018 في إيران.

© REUTERS / Costas Baltas استقالة وزير يوناني بعد حريق أودى بحياة العشرات

ولم يخبر الوزير إدارته عن مكان إجازته، حيث أخذ معه إلى إيران الهاتف الحكومي. وكان يجب على الوزير النرويجي أن يخبر رئيس الوزراء عن وجهته، كما أنه لا يملك الصلاحة باستخدام هاتف الدولة في الدول "التي لا يوجد للنرويج تعاون أمني دائم معها".

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن الوزير يشغل منصب رئيس حزب التقدم المناهض للهجرة. وقام الحزب بانتقاده بسبب ذهابه إلى إيران مع صديقته الإيرانية والتي حصلت على إقامة دائمة في النرويج منذ 10 سنوات.