أول اجتماع لمجموعة بحر قزوين في الخريف القادم

صرح وزير خارجية كازاخستان، خيرت عبد الرحمنوف، اليوم الثلاثاء، بأنه يمكن عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المعنية بتنفيذ اتفاقية بحر قزوين في أذربيجان، في فصل الخريف.

© Sputnik . Aliksei Nikolskei بوتين: اتفاقية بحر قزوين تضمن عدم وجود قوى غير إقليمية في البحر

أستانا — سبوتنيك . وقال عبد الرحمنوف للصحفيين: "قرر وزراء خارجية دول بحر قزوين، الذين اجتمعوا عشية القمة، إنشاء آلية خاصة، عبارة عن مجموعة عمل رفيعة المستوى برعاية وزارات الخارجية، ستعمل على تنفيذ الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص، العمل على الوثائق الأساسية والمهمة، مثل التفاهمات والاتفاقيات بمنهج إنشاء ما يسمى بالخطوط الأساسية المباشرة".

ونوه عبد الرحمنوف إلى أنه وفقا لتوجيهات رؤساء دول بحر قزوين، ينبغي عقد الاجتماع الأول للمجموعة في موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد التوقيع على الاتفاقية "هناك بالفعل اتفاق على أن تجتمع مجموعتنا في خريف هذا العام، وسنبدأ العمل بشكل مباشر. مبدئيا، سيعقد الاجتماع في أذربيجان".

وجدير بالذكر أن قادة الدول الخمس المطلة على بحر قزوين، روسيا وإيران وكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان، وقعوا خلال القمة التي استضافتها مدينة أكتاو في كازاخستان، على اتفاقية تاريخية تحدد الوضع القانوني لهذا البحر الغني بالثروات الطبيعية، كما ضمنت اتفاقية بحر قزوين عدم وجود قوى غير إقليمية في حوض البحر. هذا ويختزن بحر قزوين أكثر من 90 مليار برميل من النفط في قاعه، إضافة إلى نحو 300 ألف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.