طيار أمريكي ينتقم من زوجته بطريقة غريبة (فيديو)

طار طيار أمريكي من مدينة بايسون الأمريكية (ولاية يوتا) على طائرة ذات محرك خفيف من طراز " Cessna 525" وأسقطها على منزله.

ووفقا لقناة " ABC News" فقد مات الطيار على الفور، بينما لم تصب زوجته وابنه المتواجدين في المنزل بجراح خطيرة.

ووفقا للشرطة، فقد قام الرجل بفعلته للانتقام من زوجته، حيث اعتدى على زوجته في لية 13 أغسطس/آب بعد أن جاء مخمورا، حيث قضى يومه في السجن. وعندما تم إطلاق سراحه، توجه إلى مطار محلي وأخذ طائرة متوسطة الحجم وأسقطها على منزله.

© REUTERS / SOCIAL MEDIA الكشف عن آخر ما قاله خاطف الطائرة الأمريكية مع برج القيادة

وذكرت وسائل الإعلام أن الأمريكي البالغ من العمر 47 عاما كان يدعى دوان يوود، وكان لديه رخصة طيران كطيار متمرس. وقد طارت الطائرة بالقرب من خطوط الكهرباء والمنازل الأخرى ، لكنها دمرت منزل الطيار فقط، مما أدى إلى اندلاع حريق في المنزل، ولكن لم يصب أحد باستثناء موت الطيار.

وتعد هذه هي الحادثة الثانية في أسبوع واحد تستخدم فيها الطائرات في الولايات المتحدة. حيث قام شاب في 11 أغسطس/آب بسرقة طائرة وطار بها لمئات الأمتار قبل أن يسقط بها في البحر.