طيار أمريكي ينتقم من زوجته بطريقة غريبة (فيديو)

ووفقا لقناة " ABC News" فقد مات الطيار على الفور، بينما لم تصب زوجته وابنه المتواجدين في المنزل بجراح خطيرة.
ووفقا للشرطة، فقد قام الرجل بفعلته للانتقام من زوجته، حيث اعتدى على زوجته في لية 13 أغسطس/آب بعد أن جاء مخمورا، حيث قضى يومه في السجن. وعندما تم إطلاق سراحه، توجه إلى مطار محلي وأخذ طائرة متوسطة الحجم وأسقطها على منزله.
وتعد هذه هي الحادثة الثانية في أسبوع واحد تستخدم فيها الطائرات في الولايات المتحدة. حيث قام شاب في 11 أغسطس/آب بسرقة طائرة وطار بها لمئات الأمتار قبل أن يسقط بها في البحر.
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