السعودية تفرج عن ثلاثة صيادين إيرانيين اعتقلوا العام الماضي

أفادت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية الرسمية، نقلا عن مسئول إيرانى، أن السعودية أفرجت عن ثلاثة صيادين إيرانيين احتجزهم خفر السواحل في العام الماضي.
وذكر يارمادي أنه تم إطلاق سراح الصيادين هذا الأسبوع، بعد مفاوضات أجرتها وزارة الخارجية مع الرياض. ولم يعلن التاريخ المحدد لإطلاق سراحهم.
وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت، يوم السبت 4 أغسطس/ آب، عزمها استئناف العلاقات الدبلوماسية مع السعودية، بافتتاح مكتب لرعاية المصالح الإيرانية في المملكة قريبا.
وأوضحت الخارجية الإيرانية أن هذا القرار جاء، بناء على الاتفاق الذي عقدته في سويسرا قبل شهور.
وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن "محمد علي بك، مدير دائرة عمان واليمن في وزارة الخارجية، عين رئيسا لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في جدة".
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