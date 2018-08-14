السعودية تفرج عن ثلاثة صيادين إيرانيين اعتقلوا العام الماضي

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء 14 أغسطس/ آب، أن المملكة العربية السعودية أفرجت عن ثلاثة صيادين إيرانيين، كان خفر السواحل اعتقلهم في العام الماضي.

أفادت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية الرسمية، نقلا عن مسئول إيرانى، أن السعودية أفرجت عن ثلاثة صيادين إيرانيين احتجزهم خفر السواحل في العام الماضي.

© AP Photo / إيران تعين مسؤولا في وزارة الخارجية مديرا لمكتب رعاية مصالحها في السعودية

وقال أردشير يار أحمدي، رئيس قسم الثروة السمكية في إقليم بوشهر الإيراني، إن الصيادين الإيرانيين الثلاثة، الذين ألقي القبض عليهم في يونيو/ حزيران 2017 في المياه السعودية، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وذكر يارمادي أنه تم إطلاق سراح الصيادين هذا الأسبوع، بعد مفاوضات أجرتها وزارة الخارجية مع الرياض. ولم يعلن التاريخ المحدد لإطلاق سراحهم.

وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت، يوم السبت 4 أغسطس/ آب، عزمها استئناف العلاقات الدبلوماسية مع السعودية، بافتتاح مكتب لرعاية المصالح الإيرانية في المملكة قريبا.

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن هذا القرار جاء، بناء على الاتفاق الذي عقدته في سويسرا قبل شهور.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن "محمد علي بك، مدير دائرة عمان واليمن في وزارة الخارجية، عين رئيسا لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في جدة".