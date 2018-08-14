أوكرانيا تشكر أمريكا على هديتها

أعلنت السفارة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن كييف تشكر واشنطن على تخصيص مبلغ 250 مليون دولار لتقديم مساعدات عسكرية للبلاد في اتصال مع التوقيع على وثيقة ميزانية الدفاع لعام 2019.

© REUTERS / AARON P. BERNSTEIN الولايات المتحدة تحث أوكرانيا على الالتزام بمطالب صندوق النقد الدولي

كييف — سبوتنيك . وجاء في بيان للسفارة نشر على صفحتها الرسمية في فيسبوك: "دخلت ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2019 حيز النفاذ، وبموجبها تم تخصيص 250 مليون دولار كمساعدة لأوكرانيا في المجال الأمني… نحن ممتنون بصدق لشريكنا الاستراتيجي الرئيسي — الولايات المتحدة، على الدعم المستمر والفعال في مواجهة العدوان الروسي."

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقع يوم أمس الإثنين، على ميزانية الدفاع للبلاد للعام المالي 2019 بمبلغ 716 مليار دولار، أي أكثر بنسبة 3 بالمئة (20 مليار دولار) من ميزانية عام 2018. ووفقا للوثيقة، تم تخصيص 250 مليون دولار للمساعدة العسكرية لأوكرانيا (بزيادة قدرها 50 مليون دولار)، والتي ستشمل توفير أسلحة فتاكة.