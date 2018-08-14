وعد أمريكي لكازاخستان حول علاقتها بروسيا

أعلن وزير الاقتصاد الوطني في كازاخستان، تيمور سليمانوف، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الولايات المتحدة وعدت بأنه عند تنفيذ العقوبات ضد روسيا، ستؤخذ مصالح كازاخستان في الحسبان، ولن تؤثر هذه التدابير التقييدية عليها.

© Sputnik . Sergey Mamontov روسيا تمنح كازاخستان الوصول إلى إشارة "عسكرية" عبر نظام "غلوناس"

أستانا- سبوتنيك . وقال الوزير الكازاخستاني للصحفيين: "لدينا حوار جيد جدا مع شركائنا الأمريكيين، لضمان أن لا تمس العقوبات التي يتم صياغتها (ضد روسيا)، المصالح الاقتصادية لبلدنا. لديهم تفهم جيد بما فيه الكفاية، وحتى أثناء عملية صياغة العقوبات وإدارتها، أعطونا ضمانة، بأن يأخذوا في الاعتبار مصالح بلادنا".

وأشار سليمانوف إلى أن كازاخستان "لديها أيضا حوار جيد مع الكتلة الاقتصادية للحكومة الروسية".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على موسكو في 22 آب/أغسطس الجاري، بسبب استخدام روسيا المزعوم لأسلحة كيميائية في سالزبوري.

ويفترض أن تتكون هذه العقوبات من حزمتين- الحزمة الأولى ستدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوماً، وتفرض حظر توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا.

وتتضمن الحزمة الثانية، التي ستدخل حيز التطبيق في غضون 90 يوماً، تخفيضا في مستوى العلاقات الدبلوماسية، وفرض حظر على الرحلات الجوية التي تقوم بها شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"، والوقف شبه الكامل للصادرات الأميركية إلى روسيا.