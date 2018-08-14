الشرطة الرومانية تعتدي على سياح إسرائيليين معتقدة أنهم متظاهرين (فيديو)

وقالت السفارة الإسرائلية في رومانيا "وفقا للمعلومات التي لدينا في الوقت الحالي، يبدو أن السياح الإسرائيليين كانوا على مقربة جدا من المكان الذي وقعت في اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والسلطات ليلة الجمعة الماضي"، وأضافت "قاموا بإيقافهم وأخرجوهم من السيارة، على الرغم من إشهارهم جوازات سفرهم وشرحهم أنهم لا علاقة لهم بالأحداث الحاصلة، حيث تعرضوا للضرب من قبل أجهزة الأمن".
وتشهد رومانيا احتجاجات سلمية منذ تولي الحزب الاشتراكي الديمقراطي السلطة أوائل عام 2017، الذي حاول عدم تجريم العديد من تهم الفساد.
ونجح مشرعو الحزب الحاكم في إدخال تغييرات على القانون الجنائي عبر البرلمان، العام الماضي، مما أثار قلق المفوضية الأوروبية ووزارة الخارجية الأمريكية.
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