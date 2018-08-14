الشرطة الرومانية تعتدي على سياح إسرائيليين معتقدة أنهم متظاهرين (فيديو)

اعتدت الشرطة الرومانية على سياح إسرائيليين بعد أن خرجوا من سيارتهم بالقرب من الفندق المقيمين به، حيث حاول السياح إثبات أنهم أجانب وإظهار جوازات السفر الخاصة بهم، ولكن ذلك لم يشفع لهم، وفي وقت لاحق لم يقم أحد بالاعتذار عن الحادثة.

وقالت السفارة الإسرائلية في رومانيا "وفقا للمعلومات التي لدينا في الوقت الحالي، يبدو أن السياح الإسرائيليين كانوا على مقربة جدا من المكان الذي وقعت في اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والسلطات ليلة الجمعة الماضي"، وأضافت "قاموا بإيقافهم وأخرجوهم من السيارة، على الرغم من إشهارهم جوازات سفرهم وشرحهم أنهم لا علاقة لهم بالأحداث الحاصلة، حيث تعرضوا للضرب من قبل أجهزة الأمن".

© REUTERS / INQUAM PHOTOS رومانيا... استمرار الاحتجاجات في بوخارست لليوم الثالث على التوالي

وأضافت "نعتبر هذا الحادث غير مقبول وخطير للغاية. السياح الإسرائيليون سيقومون باللجوء إلى المحكمة ورفع دعوات قضائية ضد الأشخاص الذي استخدموا العنف ضدهم".

وتشهد رومانيا احتجاجات سلمية منذ تولي الحزب الاشتراكي الديمقراطي السلطة أوائل عام 2017، الذي حاول عدم تجريم العديد من تهم الفساد.

ونجح مشرعو الحزب الحاكم في إدخال تغييرات على القانون الجنائي عبر البرلمان، العام الماضي، مما أثار قلق المفوضية الأوروبية ووزارة الخارجية الأمريكية.