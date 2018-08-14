في ظل العقوبات الأمريكية... إيران والعراق توقعان اتفاقية جديدة

وقعت الجمهورية الإيرانية مع نظيرتها العراق في طهران اليوم، الثلاثاء 14 أغسطس/آب، مذكرة تفاهم للتعاون الحدودي بينهما، حيث وقعت المذكرة بحضور قائدي جرس الحدود في البلدين.

وبحسب وكالة أنباء فارس، جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى صباح اليوم الثلاثاء بين قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي، ونظيره العراقي الفريق حامد عبدالله إبراهيم الحسيني والوفد المرافق له.



© AP Photo / Ebrahim Noroozi إيران تكشف عن طائرة دون طيار ذات مدى خارق

وتابعت الوكالة، أن اللقاء يعتبر الاجتماع السابع بين قائدي حرس الحدود في البلدين، حيث تم البحث حول القضايا المتعلقة بالحدود المشتركة والتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الحدودي.

وأعلنت الحكومة العراقية ونظيرتها الإيرانية، السبت 4 أغسطس/آب الحالي، عن تسيير رحلات جوية بين محافظتي البصرة وبصرة، بهدف زيادة التبادل السياحي بين البلدين.

وأضافت الوكالة، أن "المدير العام لمنظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في خراسان أبو الفضل مكرمي فر أعلن خلال لقائه محافظ واسط محمود ملا طلال، عن تسيير هذه الرحلات في غضون الأسبوعين الآتيين بهدف زيادة التبادل السياحي بين البلدين".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، رفضه فرض عقوبات ضد إيران مطلع الشهر الجاري، مؤكدا أنها خطأ جوهري واستراتيجي، مضيفا: "لكن بغداد سوف تلتزم بها حماية للشعب العراقي".

وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الثلاثاء 7 أغسطس/آب، اليوم الذي أعيدت فيه فرض العقوبات الأمريكية مرة أخرى على طهران: "نحن ضد العقوبات الدولية في المطلق، فالعراق دفع أكبر ثمن للعقوبات الظالمة، التي فرضت عليه لمدة 13 سنة، ودفعنا ثمنها الباهظ"، حسب مراسل سبوتنيك.