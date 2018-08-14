قلق روسي من الحجم القياسي للمخصصات العسكرية في ميزانية الدفاع الأمريكية الجديدة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو قلقة من حجم المخصصات القياسي التي وضعته واشنطن للأغراض العسكرية في ميزانية الدفاع الجديدة وسوف تدرس الوثيقة بعناية.

موسكو — سبوتنيك . وقال ريابكوف: "فيما يخص القانون الذي وقع عليه الرئيس ترامب حول المصاريف على الدفاع القومي، فقبل كل شيء نشير إلى الحجم القياسي للمخصصات للأغراض العسكرية. وهو أمر يثير القلق. ومما يبعث على نفس القدر من القلق أن نص القانون يتضمن أحكاما بشأن تنفيذ عدد من الاتفاقات الثنائية الروسية — الأمريكية في مجال الحد من التسلح. نحن نعتقد أن هذه ليست طريقة للعمل على تسوية المشاكل التي جاءت بسبب الإجراءات غير المسؤولة من الجانب الأمريكي.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع ميزانية الدفاع للولايات المتحدة الأمريكية لعام 2019، التي تبلغ قيمتها 716 مليار دولار.

واعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي، في 1 أغسطس/آب، وصوتت الأغلبية الساحقة من بين 100 سيناتور في المجلس لصالح اعتماد الميزانية.

وتمت، في وقت سابق، الموافقة على الوثيقة من قبل مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، على أن تقدم للرئيس دونالد ترامب من أجل التوقيع عليها.

وكان البيت الأبيض قد رحب في وقت سابق، باعتماد الوثيقة من قبل مجلس النواب في الكونغرس.