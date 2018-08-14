الشرطة تعتبر حادثة اصطدام السيارة في سور البرلمان البريطاني عملية إرهابية

قالت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء إنها اعتقلت شخصا للاشتباه به في اتهامات بالإرهاب وذلك بعدما صدمت سيارة مشاة وحاجزا خارج مبنى البرلمان.

لندن — سبوتنيك. وأضافت الشرطة أنها تتعامل مع الحادثة على أنها ذات صلة بالإرهاب وأن السائق، وهو في أواخر العشرينيات من العمر، محتجز في مركز للشرطة في جنوب لندن.

© AP Photo / Matt Dunham اصابات في اصطدام سيارة بسور البرلمان البريطاني والشرطة تلقي القبض على السائق وجاء في بيان أصدرته شرطة العاصمة لندن: "ألقي القبض عليه للاشتباه به في اتهامات بالإرهاب. لم يكن هناك غيره في السيارة التي مازالت في المكان وقيد التفتيش. ولم نعثر على أسلحة في هذه المرحلة".

وأدى حادث اصطدام سيارة في السور المحيط بالبرلمان البريطاني في لندن: إلى إصابة بعض الأشخاص المارة، كما تم القبض على رجل بعد الحادثة.

وقالت الشرطة البريطانية: "سائق السيارة القي القبض عليه في مكان الحادث. هناك اصابات في المارة".

وكانت وسائل إعلام، نقلت أن حادثة اصطدام سيارة حصلت بالقرب من البرلمان البريطاني في لندن.