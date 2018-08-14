الشرطة تعتبر حادثة اصطدام السيارة في سور البرلمان البريطاني عملية إرهابية

لندن — سبوتنيك. وأضافت الشرطة أنها تتعامل مع الحادثة على أنها ذات صلة بالإرهاب وأن السائق، وهو في أواخر العشرينيات من العمر، محتجز في مركز للشرطة في جنوب لندن.
وأدى حادث اصطدام سيارة في السور المحيط بالبرلمان البريطاني في لندن: إلى إصابة بعض الأشخاص المارة، كما تم القبض على رجل بعد الحادثة.
وقالت الشرطة البريطانية: "سائق السيارة القي القبض عليه في مكان الحادث. هناك اصابات في المارة".
وكانت وسائل إعلام، نقلت أن حادثة اصطدام سيارة حصلت بالقرب من البرلمان البريطاني في لندن.
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