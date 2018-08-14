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    تعاون جديد بين العراق وإيران في مجال مكافحة الإرهاب

    © Sputnik . Nazek Mohammed
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    أقيم الاجتماع المشترك السابع لحرس الحدود الإيراني والعراقي، اليوم الثلاثاء، حيث تضمن تبادل المعلومات حول رصد أنشطة وتحركات الجماعات الإرهابية وتسلل المهربين والعبور غير الشرعي من الحدود.

    وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، قال العميد رضائي، قائد قوات حرس الحدود الإيراني، بشأن الاجتماع الحدودي المشترك السابع بين إيران والعراق المنعقد قبل ظهر اليوم الثلاثاء بطهران، إنه وفي ضوء الحدود المشتركة بين البلدين والبالغ طولها 1609 كم، فلا بد من عقد الاجتماعات التخصصية بين حرس الحدود في البلدين".

    قوات الجيش الإيراني أمام ضريح المؤسس الثوري الراحل آية الله الخميني بمناسبة الاحتفال بيوم الجيش الوطني، خارج طهران، إيران، الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018.
    © AP Photo / Ebrahim Noroozi
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    وتابع رضائي، "عقد الاجتماع الحدودي المشترك السابع بحضور قادة المناطق الحدودية والمحافظات ومسؤولين معنيين آخريين".

    وأضاف، أنه خلال الاجتماعات السابقة حصلت توافقات جيدة من ضمنها تسيير دوريات متزامنة، وتبادل المعلومات والخبرات وكذلك إجراء التمرينات المشتركة للارتقاء بأمن الحدود.

    وأشار العميد رضائي، إلى أوضاع المنطقة قائلا، "إنه وفي ضوء أوضاع المنطقة واضطرابات الفتنة الكبرى المفروضة على العراق خلال الاعوام الماضية فقد عانى الشعب العراقي الكثير من المشاق والمصاعب".

    وحول اجتماعه الأخير مع المسؤولين العراقيين، قال إن التأكيد على التوافقات السابقة واستمرار بعض البنود، وكذلك تبادل المعلومات في قضايا مثل التحركات والأنشطة الشريرة للجماعات الإرهابية وزعزعة الأمن عبر التهريب والعبور غير المشروع، تعد من القضايا المطروحة في هذا الاجتماع.

    وكانت وقعت الجمهورية الإيرانية مع نظيرتها العراق في طهران اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم للتعاون الحدودي بينهما، حيث وقعت المذكرة بحضور قائدي جرس الحدود في البلدين.

    وذكرت وكالة أنباء فارس، أن ذلك جاء خلال اللقاء الذي جرى صباح اليوم بين قائد قوات حرس الحدود الإيرانيالعميد قاسم رضائي، ونظيره العراقي الفريق حامد عبدالله إبراهيم الحسيني والوفد المرافق له.

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