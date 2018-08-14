الكرملين: بوتين يلتقي الرئيس التركماني في سوتشي غدا

أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يلتقي يوم الأربعاء 15 أغسطس / آب، الرئيس التركماني قربان فولي بيرديمحمدوف، في سوتشي.

© Sputnik . Sergey Guneev الرئيس التركماني بدور"تركمناتر" في حصة تدريبية للقوات المسلحة (فيديو)

موسكو — سبوتنيك . وجاء في البيان اليوم الثلاثاء 14 أغسطس: "سيجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس التركماني قربان قولي بيرديمحمدوف في 15 أغسطس في سوتشي، ومن المتوقع أن تتم بحث القضايا الرئيسية لتطويرالتعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والثقافية والإنسانية، بالإضافة إلى المشاكل الإقليمية الحالية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة لجمهورية تركمانستان 2 أكتوبر / تشرين الأول 2017 جرى خلالها التوقيع على عدد من الوثائق.

يذكر أن روسيا ومعظم بلدان الاتحاد السوفياتي السابق، بما في ذلك تركمانستان، تربطها فيما بينها علاقة تاريخية كونها جمهوريات سابقة في الاتحاد السوفياتي السابق، وفي عضوية رابطة الدول المستقلة، وتحالفات تكاملية سياسية واقتصادية أخرى، بما في ذلك الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون.