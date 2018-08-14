تفاصيل "حادث خطير" في قاعدة عسكرية إسرائيلية

سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بنشر تفاصيل حادث خطير، وقع في إحدى القواعد العسكرية أمس الاثنين.

وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم"، فإن طائرتين لسلاح الجو الإسرائيلي تصادمتا داخل قاعدة "حتسريم" العسكرية، إذ اصطدمت طائرة عسكرية مخصصة للتدريبات بجناح طائرة حربية أخرى لدى إقلاعها للتدريب داخل القاعدة العسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أضرارا طفيفة لحقت بالطائرتين وتم إلغاء الرحلات التدريبية لسرب الطائرات، مضيفة أنه تم معاقبة الطيار وتقرر حجزه لمدة 4 أيام.

وكان الجيش الإسرائيلي أجرى اختبارا ميدانيا لطريقة قتالية جديدة، تجمع بين المشاة والدبابات والهندسة القتالية في وحدة قتالية واحدة، في إطار إصلاح عسكري كبير يهدف إلى تحديث الجيش الإسرائيلي، بحسب ما أعلنه الجيش.

وتم اختبار هذه الطريقة خلال تمرين يحاكي حربا في الشمال ضد "حزب الله" اللبناني، أجرى الجيش خلاله أيضا تجارب على تكنولوجيات جديدة، من بينها ليزر مضاد للقذائف ومدفعيات أكثر دقة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأُطلق على الوحدة المعاد تشكيلها اسم "تساكاح غدعون"، وهو اختصار بالعبرية لـ"الفريق القتالي للواء غيدعون"، على اسم "خطة غيدعون" متعددة السنوات في الجيش الإسرائيلي، وهي خطة لتحديث الجيش بدأ العمل بها في عام 2016.

وتم الكشف عن تفاصيل هذا النمط التنظيمي الجديد في وقت سابق من العام، وتم اختباره لأول مرة خلال مناورة في هضبة الجولان، الأسبوع الماضي.