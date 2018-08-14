قائد في الحرس الثوري يكشف الدور الكبير لـ"حزب الله" في مكافحة الإرهاب

أشاد قائد عسكري في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، بالدور الكبير لـ"حزب الله" في مواجهة الإرهاب التكفيري وإنقاذ العالم منه، حسب قوله.

وبحسب وكالة "أنباء فارس"، هنأ العميد محمد رضا يزدي، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، السيد حسن نصرالله، والمقاومة والشعب اللبناني الأبي بهذه المناسبة، مؤكدا أن "مقاومتكم التاريخية أفرحت قلوب الشهداء والنصر هو للمقاومة والانتصارات مستمرة بعون الله تعالى".

وقال العميد يزدي، "أن دور حزب الله والسيد حسن نصرالله في مواجهة الإرهاب وإنقاذ العالم من خطر هؤلاء التكفيريين العملاء للصهاينة والأميركان كان كبيرا".

وأضاف: "أن الأعداء يعرفون مدى أهمية دور المقاومة الإسلامية في مواجهة وإفشال هذا المخطط التكفيري والصهيو- أمريكي، لذلك هم يسعون لمواجهة المقاومة، لكن النصر قريب".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد وجه تهنئة أيضا إلى أمين عام "حزب الله" ينهئه فيها بمرور 12 عاما على انتصار المقاومة على الجيش الإسرائيلي، حسب ما أوردته وكالة "أنباء فارس".