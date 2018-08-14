وزيرا خارجية بريطانيا وفنلندا يبحثان العلاقات مع روسيا

بحث وزيرا الخارجية الفنلندي تيمو سويني، والبريطاني جيريمي هانت، شؤون التعاون الثنائي وملف العلاقات مع روسيا وقضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بركسيت".

هلسنكي — سبوتنيك . وأشارت وزارة الخارجية الفنلندية في بيان على موقعها في شبكة "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إلى ترحيب وزير الخارجية الفنلندي بنظيره البريطاني قائلا: "مرحبا بكم في فنلندا، جيريمي هانت، مكان رائع لمناقشة الشراكة الوثيقة وشؤون روسيا وبركسيت".

وكانت الخارجية الفنلندية أفادت يوم 10 أغسطس بأن سويني وهانت سيلتقيان في مقر "كونيغستاد" الحكومي في ضواحي هلسنكي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة شؤون بركسيت وقضايا السياسة الخارجية الراهنة.