تعرف على المدن الأكثر ملاءمة للعيش في عام 2018

وجاءت عاصمة النمسا (فيينا) في رأس القائمة، بينما احتلت عاصمة ولاية فيكتوريا الأسترالية ملبورن المركز الثاني، واحتلت مقاطعة أوساكا اليابانية المركز الثالث.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon أكثر المدن تلوثا في العالم...بينها مدينتان خليجيتان

وضمت القائمة في المراكز العشرة الأوائل مدينة كالجاري في كندا، وسيدني في أستراليا، وفانكوفر في كندا، وطوكيو في اليابان، وتورنتو في كندا، وكذلك كوبنهاغن في الدنمارك وأديلايد في أستراليا.

بينما احتلت المدن الروسية، موسكو وسان بطرسبورغ المركزين الـ68 و70 على التوالي. ووفقا للمجلة، فإن أكثر مدينة في العالم غير ملائمة للعيش هي العاصمة السورية دمشق.

وقد تم الأخذ بالاعتبار أثناء التصنيف العديد من المؤشرات، مثل مستوى الرعاية الصحية، ودرجة التطور الثقافي، ونظافة البيئة، والتعليم ومستوى تطوير البنية التحتية.