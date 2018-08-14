أردوغان بعد لقائه مع العبادي: بحثنا فتح معبر حدودي ثان بين البلدين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، على وحدة المصير المشترك بين العراق وتركيا، مشيرا إلى أنه تطرق خلال لقائه مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لأهمية فتح معبر حدودي ثان بين البلدين.

أنطاكيا — سبوتنيك وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي، "أمن ورخاء واستقرار العراق هو أمن ورخاء واستقرار لتركيا، فمصير بلدينا واحد".

© REUTERS / Alaa Al-Marjani العبادي في أنقرة... والتعامل بالعملات المحلية مع إيران والمياه والأكراد على رأس الملفات

وتابع أردوغان، أن مباحثاته مع العبادي تطرقت إلى "أهمية فتح معبر حدودي ثان بين البلدين"، مضيفا، "بحثنا الخطوات التي يمكن أن نتخذها في مجال المياه والطاقة".

وأكد أردوغان تطابق وجهتي نظر أنقرة وبغداد "بشأن القضاء على حزب العمال الكردستاني".

وكانت آخر زيارة قام بها العبادي إلى تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وتنفذ تركيا منذ فترة طويلة عمليات عسكرية جوية شمالي العراق، بذريعة القضاء على مسلحي حزب "العمال الكردستاني"، الذي تصنفه منظمة إرهابية. وأعلنت أنقرة مطلع يونيو الماضي توغل جيشها شمالي العراق، لملاحقة المقاتلين الأكراد، الذين تتهمهم الحكومة التركية بارتكاب "استفزازات ونصب كمائن وشن هجمات".