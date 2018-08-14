وزير النقل الإيطالي يخشى من "مأساة فادحة" بعد انهيار جسر جنوة

أصيب العديد من الإيطاليين، اليوم الثلاثاء، في حادث انهيار قسم كبير من جسر على طريق سريع في مدينة جنوة، وهو ما وصفه وزير النقل الإيطالي دانيلو تونينللي بأنه "مأساة فادحة".

وبحسب "فرانس برس"، نقلت وسائل إعلام إيطالية عن مصادر في وزارة الداخلية قولها، إن 11 شخصا على الأقل قتلوا، إلا أنه من غير الممكن تأكيد عدد الضحايا بعد.



ويقوم عمال الإنقاذ بالبحث بين الأنقاض بعد انهيار الجسر وتحدثوا عن "عشرات الضحايا"، فيما أظهرت صور من الموقع سقوط الحطام فوق سكة حديد، وعلقت سيارات وشاحنات بين الأنقاض كما تضررت مبان مجاورة.

وأظهرت مشاهد التلفزيون وسط الضباب صورا لجسر "موراندي" الذي انهار جزء كبير منه عند الظهر، وتحدثت وسائل الإعلام الإيطالية عن انهيار 200 متر من الجسر الموجود في منطقة صناعية في غرب جنوى.

وصرح وزير النقل والبنى التحتية الإيطالي على موقع تويتر، "أتابع بخوف كبير ما حدث في جنوة وما يبدو أنه مأساة فادحة".

وصرح وزير الداخلية المسؤول عن أجهزة الشرطة والإطفاء، "نحن نتابع الوضع لحظة بلحظة"، وقدم الشكر لأجهزة الطوارئ على استجابتها السريعة.

Violento nubifragio #Genova #crollo parte del viadotto Polcevera-Morandi Km 0,200 su autostrada A10

Uscita obbligatoria Genova aeroporto direzione Ventimiglia

Uscita obbligatoria bivio A10 con A7 direzione Genova @StradeAnas @DPCgov @emergenzavvf @Viminale @ComunediGenova pic.twitter.com/7YJINjFWRX — Polizia di Stato (@poliziadistato) ١٤ أغسطس ٢٠١٨

وقال متحدث باسم جهاز الإطفاء لـ"فرانس برس"، إن الجزء المنهار سقط على خط للسكة الحديد على مسافة مئة متر أسفل الجسر، وإن سيارات وشاحنات سقطت مع الجسر.

وذكرت أجهزة الطوارئ على تويتر "رجال الإطفاء يعملون معا، كما تم إرسال فرق إنقاذ وكب بوليسية".

تقع جنوة بين البحر وجبال شمال غرب إيطاليا، وتكثر فيها الجسور العلوية والأنفاق نظراً لوعورة تضاريسها.