إيطاليا: ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر في جنوى إلى 30 شخصا

روما — سبوتنيك. وقال وزير الداخلية للصحفيين: "للأسف، لقي حوالي 30 شخصا حتفهم، والكثيرون حالتهم حرجة".
ويقوم عمال الإنقاذ بالبحث بين الأنقاض بعد انهيار الجسر وتحدثوا عن "عشرات الضحايا"، فيما أظهرت صور من الموقع سقوط الحطام فوق سكة حديد، وعلقت سيارات وشاحنات بين الأنقاض كما تضررت مبان مجاورة.
وأظهرت مشاهد التلفزيون وسط الضباب صورا لجسر "موراندي" الذي انهار جزء كبير منه عند الظهر، وتحدثت وسائل الإعلام الإيطالية عن انهيار 200 متر من الجسر الموجود في منطقة صناعية في غرب جنوى.
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