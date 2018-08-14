إيطاليا: ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر في جنوى إلى 30 شخصا

أعلن نائب رئيس الوزراء الإيطالي، وزير الداخلية، ماتيو سلفيني، أن عدد ضحايا انهيار جسر قرب مدينة جنوى الإيطالية وصل لحوالي 30 شخصا.

روما — سبوتنيك. وقال وزير الداخلية للصحفيين: "للأسف، لقي حوالي 30 شخصا حتفهم، والكثيرون حالتهم حرجة".

© AP Photo / Vigili Del Fuoco وزير النقل الإيطالي يخشى من "مأساة فادحة" بعد انهيار جسر جنوة

وكان العديد من الإيطاليين، أصيبوا اليوم الثلاثاء، في حادث انهيار قسم كبير من جسر على طريق سريع في مدينة جنوة، وهو ما وصفه وزير النقل الإيطالي دانيلو تونينللي بأنه "مأساة فادحة".

ويقوم عمال الإنقاذ بالبحث بين الأنقاض بعد انهيار الجسر وتحدثوا عن "عشرات الضحايا"، فيما أظهرت صور من الموقع سقوط الحطام فوق سكة حديد، وعلقت سيارات وشاحنات بين الأنقاض كما تضررت مبان مجاورة.

وأظهرت مشاهد التلفزيون وسط الضباب صورا لجسر "موراندي" الذي انهار جزء كبير منه عند الظهر، وتحدثت وسائل الإعلام الإيطالية عن انهيار 200 متر من الجسر الموجود في منطقة صناعية في غرب جنوى.