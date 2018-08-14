التحالف الدولي ضد "داعش" يصدر بيانا بشأن العلاقات بين أمريكا وتركيا

أعلن ممثل التحالف ضد تنظيم داعش، الجنرال البريطاني فيليكس غيدلي، أن تفاقم العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا لا يؤثر على مشاركتها في العملية ضد تنظيم"داعش" (المحظور في روسيا).

واشنطن — سبوتنيك. وقال غيدي في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من بغداد: "لا توجد أي مشاكل مع تركيا، إنها لا تزال مشارك مهم في التحالف… على المستوى العملياتي والتكتيكي، لا يوجد أي تغيير".

وتدهورت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة العضوين في حلف شمال الأطلسي بدرجة كبيرة بسبب محاكمة القس الأمريكي آندرو برانسون الذي أمضى 21 شهرا في سجن في تركيا حتى وضعه قيد الإقامة الجبرية الشهر الماضي في خطوة رفضتها واشنطن باعتبارها غير كافية.

© REUTERS / UMIT BEKTAS تركيا ترد على ترامب بعد زيادة الرسوم الأمريكية على بعض وارداتها

وفرضت واشنطن عقوبات على وزير العدل عبد الحميد غول ووزير الداخلية سليمان صويلو بسبب احتجاز القس آندرو برونسون. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الوزيرين: "لعبا دورا رئيسيا في اعتقال القس في 2016 ثم احتجازه".