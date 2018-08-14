التحالف الدولي ضد "داعش" يصدر بيانا بشأن العلاقات بين أمريكا وتركيا

واشنطن — سبوتنيك. وقال غيدي في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من بغداد: "لا توجد أي مشاكل مع تركيا، إنها لا تزال مشارك مهم في التحالف… على المستوى العملياتي والتكتيكي، لا يوجد أي تغيير".
وتدهورت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة العضوين في حلف شمال الأطلسي بدرجة كبيرة بسبب محاكمة القس الأمريكي آندرو برانسون الذي أمضى 21 شهرا في سجن في تركيا حتى وضعه قيد الإقامة الجبرية الشهر الماضي في خطوة رفضتها واشنطن باعتبارها غير كافية.
وفرضت واشنطن عقوبات على وزير العدل عبد الحميد غول ووزير الداخلية سليمان صويلو بسبب احتجاز القس آندرو برونسون. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الوزيرين: "لعبا دورا رئيسيا في اعتقال القس في 2016 ثم احتجازه".
وكان سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي تدهور بشكل كبير بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه تشديد العقوبات الاقتصادية وفرض رسوم إضافية ضد أنقرة.
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