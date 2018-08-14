التحالف الدولي: تركيا لا تزال تشارك في الحرب ضد "داعش"

أعلن ممثل التحالف ضد تنظيم "داعش"، الجنرال البريطاني فيليكس غيدلي، أن تفاقم العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا لا يؤثر على مشاركتها في العملية ضد تنظيم"داعش" (المحظور في روسيا).

واشنطن — سبوتنيك. وقال غيدي في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من بغداد: "لا توجد أي مشاكل مع تركيا، إنها لا تزال مشارك مهم في التحالف… على المستوى العملياتي والتكتيكي، لا يوجد أي تغيير".

© Sputnik . Samuel King Jr مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي: أمريكا لن توقف مبيعات السلاح إلى تركيا

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، دعا اليوم الثلاثاء الولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى المحادثات، محذرا من أن التهديد والضغط على تركيا لن يحدث إلا الفوضى في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وقال أوغلو "زمن البلطجة يجب أن ينتهي، وإذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تبقى دولة معتبرة، فلا يكون ذلك عبر الإملاءات".

وهبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد، يوم الجمعة الماضية، حيث نزلت بنحو 18% في أكبر خسارة يومية لها منذ 2001، على خلفية توتر العلاقات مع واشنطن.

وخسرت الليرة نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى المخاوف من تأثير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

وتشهد العلاقات الأمريكية التركية أزمة دبلوماسية، بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، وذلك على خلفية احتجاز تركيا للقس الأمريكي أندرو برونسون.

وتحتجز السلطات التركية القس الأمريكي، الذي كان يدير كنيسة بروتستانتية في إزمير، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بتهمة العمل لصالح شبكة فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني.