بريطانيا وفنلندا تؤكدان على الشراكة الوثيقة في ظل "بريكست"

بحث وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، مع نظيره الفنلندي تيمو سويني، اليوم الثلاثاء، في فنلندا، عملية "بريكست"، والعلاقة مع روسيا والشراكة الوثيقة بين البلدين.

هلسنكي — سبوتنيك. نقل موقع وزارة الخارجية الفنلندية مؤتمرا صحفيا قصيرا مشتركا بين الجانبين، حيث شكر الوزير الفنلندي، هانت على الزيارة مؤكدا أنه رغم كثرة المشاكل المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن العلاقات بين البلدين ما زالت دافئة.

وأشار سويني إلى أن "فنلندا والمملكة المتحدة صديقتان حميمتان ولا نواجه مشاكل ثنائية، نريد اتفاقية جيدة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن مهما حدث، سوف يستمر بلدنا في دعم التعاون الثنائي".

من جانبه أشار هانت إلى النغمة الإيجابية للاجتماع، قائلا: "لقد أجرينا مناقشة جيدة وإيجابية حول هذا الأمر (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، وأنا ممتن للوزير على كلماته التشجيعية".

ولم يكشف الوزراء عن تفاصيل مناقشة روسيا، حيث أشار هانت إلى أنهم فقط ناقشوا سياسة روسيا مع بريطانيا.

هذا وستخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/ مارس 2019، ترجمة لاستفتاء جرى في بريطانيا حول الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، في 23 حزيران/ يونيو 2016، وصوتت فيه أغلبية البريطانيين لصالح الخروج.