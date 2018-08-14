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19:01 14 أغسطس/ أب 2018
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    معبر كرم أبو سالم

    انفراجة فلسطينية... ليبرمان يقرر فتح معبر كرم أبو سالم

    © AP Photo / Eyad Baba
    العالم
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    قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن معبر كرم أبو سالم سيفتح غدا، وسنزيد مساحة الصيد للفلسطينيين في قطاع غزة.

    أفادت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن ليبرمان اجتمع مع قياداته العسكرية في الجيش الإسرائيلي وأوضح لهم أنه مع عودة الهدوء لقطاع غزة، فإنه يمكن لتل أبيب السماح بفتح معبر كرم أبو سالم، وزيادة مساحة الصيد للفلسطينيين في البحر المتوسط.

    الهدوء مصلحة فلسطينية

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    وادعى وزير الدفاع الإسرائيلي أن الهدوء هو مصلحة لسكان قطاع غزة، وبأن معبر كرم أبو سالم يفتح في التاسعة من صباح الغد، الأربعاء، وتوسيع زيادة مساحة الصيد لتسعة أميال في البحر المتوسط.

    وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن ليبرمان اجتمع برئيس هيئة الأركان، الجنرال غادي آيزنكوت، ونداف أرجمان، رئيس جهاز الشاباك، وشخصيات أخرى من القيادات العسكرية الإسرائيلية، لبحث الوضع في قطاع غزة.

    يذكر أن ليبرمان قرر إغلاق معبر كرم أبو سالم في السادس عشر من الشهر الماضي، وقرر بعدها بثمانية أيام السماح الجزئي بدخول شاحنات الوقود والغاز الفواكة الإسرائيلية.

    بالونات الهيليوم

    كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرر، في 9 يوليو/ تموز الماضي، إغلاق معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة، ردا على سلسلة من الحرائق التي اندلعت في الأراضي الزراعية الإسرائيلية.
    وذكر نتنياهو أن إغلاق المعبر جاء بسبب البالونات والطائرات الحارقة التي يستخدمها الفلسطينيون في إشعال الحرائق داخل الأراضي الإسرائيلية.
    وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في اجتماع لحزبه "الليكود"، بحسب صحيفة "معاريف"، آنذاك: "سوف نسد كل شيء على حماس، سنغلق معبر كرم شالوم اليوم".
    واستخدم الفلسطينيون، في الفترة الأخيرة، الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم لإشعال الحرائق داخل الأراضي الإسرائيلية.

    صيادو السمك

    وزير الدفاع الإسرائيلى ليبرمان
    © Sputnik . Maxim Blinov
    ليبرمان: سنعيد فتح معبر كرم أبو سالم إذا استمرت الأوضاع هادئة
    يشار إلى أن ليبرمان، ورئيس هيئة الأركان، غادي أيزنكوت، قررا إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام شاحنات الغاز والوقود، في السادس عشر من الشهر الماضي، إضافة إلى ذلك تم تقليص المساحة المسموح بها لصيادي الأسماك في شواطئ غزة، من ستة أميال بحري إلى ثلاثة أميال فقط".

    وجاء هذا القرار بعد أيام من منع إسرائيل دخول سلع ومواد أساسية إلى القطاع، إضافة لحظر تصدير كافة المنتجات الفلسطينية عبر المعبر نفسه، وذلك ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة باتجاه إسرائيل، والتي أدت الى اندلاع عشرات الحرائق، والتهام آلاف الدونمات، في الأشهر الأخيرة.    

    انظر أيضا:

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    إسرائيل تفتح معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة بشكل جزئي اعتبارا من اليوم
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    أحداث غزة, معابر قطاع غزة, فلسطينيون, غزة, فلسطين
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