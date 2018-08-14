إسرائيل تعارض عودة محمود عباس إلى غزة

عارضت إسرائيل عودة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) إلى قطاع غزة، بدعوى تشكيله تهديدا على الأمن القومي الإسرائيلي.

© AP Photo / Dan Balilty قناة عبرية تكشف تفاصيل الخلاف بين نتنياهو وليبرمان حول غزة

أفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن يسرائيل كاتس، وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي يعارض عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وربط القطاع بالضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة العبرية على لسان كاتس، باعتباره عضو المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، أن إسرائيل ومصادر إقليمية ودولية تعارض عودة أبو مازن إلى غزة، محذرا من ربط الضفة الغربية بقطاع غزة، بدعوى أن الممر الآمن بينهما سيشكل تهديدا على أمن إسرائيل.

ويرى الوزير الإسرائيلي أنه من الواجب على بلاده الفصل التام بين إسرائيل وقطاع غزة، ولا يمكن أن يكون هناك تواصل بين الضفة الغربية وغزة.