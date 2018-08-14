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    طرق السكك الحديدية والجسور عبر نهر إنيا في نوفوسيبيرسك، روسيا

    روسيا... قطار فائق السرعة يربط كراسنودار بمدينة محج قلعة

    © Sputnik . Alexandr Kryazhev
    العالم
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    أعلن وزير النقل الروسي يفغيني ديتريخ، أن الوزارة اقترحت بناء خط للسكك الحديدية يربط كراسنودار بمدينة محج قلعة (عاصمة جمهورية داغستان، جنوبي روسيا) عبر قطار فائق السرعة وفق مشروع في خطة تطوير البنية التحتية.

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    محج قلعة — سبوتنيك. وقال ديتريخ، للصحفيين اليوم الثلاثاء: "اقترحنا بناء سكك حديدية فائقة السرعة من كراسنودار إلى محج قلعة، لربط جميع مناطق شمال القوقاز، وخلق الظروف اللازمة، حيث يكون من الممكن قطع مسافة 650-700 كلم بأكثر من 3 ساعات بقليل، لربط الساحل والمناطق التي تقع حاليا في شمال القوقاز، ولتمكين الناس من التحرك بسرعة وبشكل مريح، ونحن نعتقد أن هذا المشروع لديه الحق بأن يرى النور".

    وأضاف الوزير الروسي على الأرجح ، كما ذكر من قبل، ستكون خدمة قطار فائق السرعة، وهذا ما نقترحه بالأغلب، هذا هو تطبيق ما قبل المشروع، إذا تمت الموافقة على المشروع للتنفيذ ، سنبدأ في التصميم، إلى حين اتخاذ القرار الرئيسي بإدراج هذا المشروع من عدمه.

    وتمتلك السكك الحديدية الروسية أهمية استراتيجية خاصة، حيث تعتبر حلقة الوصل بالنسبة للمنظومة الاقتصادية الموحدة ووسيلة نقل سهل المنال بالنسبة لملايين المواطنين الروس.

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    السكك الحديدية, أخبار روسيا, وزارة النقل الروسية, روسيا
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