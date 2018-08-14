روسيا... قطار فائق السرعة يربط كراسنودار بمدينة محج قلعة

© Sputnik . Ilya Pitalev 500 قطار ستنقل مشجعي كأس العالم 2018 مجانا في روسيا

محج قلعة — سبوتنيك . وقال ديتريخ، للصحفيين اليوم الثلاثاء: "اقترحنا بناء سكك حديدية فائقة السرعة من كراسنودار إلى محج قلعة، لربط جميع مناطق شمال القوقاز ، وخلق الظروف اللازمة، حيث يكون من الممكن قطع مسافة 650-700 كلم بأكثر من 3 ساعات بقليل، لربط الساحل والمناطق التي تقع حاليا في شمال القوقاز، ولتمكين الناس من التحرك بسرعة وبشكل مريح، ونحن نعتقد أن هذا المشروع لديه الحق بأن يرى النور".

وأضاف الوزير الروسي على الأرجح ، كما ذكر من قبل، ستكون خدمة قطار فائق السرعة، وهذا ما نقترحه بالأغلب، هذا هو تطبيق ما قبل المشروع، إذا تمت الموافقة على المشروع للتنفيذ ، سنبدأ في التصميم، إلى حين اتخاذ القرار الرئيسي بإدراج هذا المشروع من عدمه.

وتمتلك السكك الحديدية الروسية أهمية استراتيجية خاصة، حيث تعتبر حلقة الوصل بالنسبة للمنظومة الاقتصادية الموحدة ووسيلة نقل سهل المنال بالنسبة لملايين المواطنين الروس.